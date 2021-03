Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prépare un coup magistral pour cet été !

Publié le 11 mars 2021 à 13h00 par B.C.

Tout juste élu président du FC Barcelone, Joan Laporta souhaite frapper fort pour son premier mercato estival en attirant Erling Haaland et David Alaba en Catalogne.

De retour à la tête du FC Barcelone après un premier passage entre 2003 et 2010, Joan Laporta entend relancer le club culé aussi bien sportivement qu’économiquement. La priorité de l’avocat de 58 ans est de convaincre Lionel Messi de prolonger son bail, mais le nouveau patron blaugrana travaille également sur le prochain mercato estival afin de renforcer un effectif qui en a bien besoin. Depuis plusieurs mois, des noms ronflants sont annoncés avec insistance en Catalogne, et visiblement, Joan Laporta aurait bien l’intention d’aller jusqu’au bout de ses idées.

Laporta vise Haaland et Alaba cet été