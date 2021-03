Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo ferait un énorme pressing en coulisses pour son avenir !

Publié le 12 mars 2021 à 9h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus cet été après le nouvel échec en Ligue des Champions. Et malgré l'intérêt du PSG, le Portugais ferait le forcing pour retourner au Real Madrid.

La nouvelle désillusion de la Juventus, éliminée en huitième de finale de la Ligue des Champions, pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. Selon les informations du Parisien , le PSG aurait relancé ce dossier. Cependant, Leonardo est rapidement sorti du silence à ce sujet : « Ce qui nous fait plaisir, c’est que le PSG est dans presque tous les dossiers. Tous les grands joueurs sont liés au PSG et il faut valoriser cela. On est arrivé dans une situation où on peut avoir des grands joueurs. Mais aujourd’hui, on a aucune négociation en cours avec un nouveau joueur ». Malgré tout, Cristiano Ronaldo aurait une autre préférence.

Ronaldo ferait des appels du pied au Real Madrid