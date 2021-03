Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : L’heure est à la décision pour Cristiano Ronaldo…

Publié le 12 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

La Juventus serait susceptible de se décider à vendre Cristiano Ronaldo, mais pour le moment, il n’y aurait pas de décision claire pour la suite des opérations.

L’idylle entre Cristiano Ronaldo et la Juventus pourrait couper court. En effet, sous contrat jusqu’en juin 2022, le quintuple Ballon d’or a une nouvelle fois échoué à atteindre son objectif de remporter une Ligue des champions avec la Vieille Dame. Venu à Turin pour une sixième C1 et permettre aux supporters bianconeri de célébrer un sacre européen. Néanmoins, en trois essais, la Juventus n’est jamais parvenue au dernier carré de la Ligue des champions avec Cristiano Ronaldo. Et d’après Calciomercato.it , un transfert du Portugais ne serait pas une option écartée par les dirigeants turinois qui en profiteraient pour lancer une offensive pour Erling Braut Haaland par la suite. Mais qu’en est-il réellement ?

Une réunion au sommet pour Cristiano Ronaldo