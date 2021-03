Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Le suspense est à son comble pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo n’a pas reçu la confirmation de la part de son directeur sportif qu’il obtiendrait une proposition de prolongation de sitôt.

Les années se suivent et se ressemblent pour Cristiano Ronaldo à la Juventus. En effet, pourtant si efficace avec le Real Madrid, le quintuple Ballon d’or s’est une nouvelle fois fait éliminé avec la Vieille Dame avant d’atteindre le dernier carré de la Coupe aux grandes oreilles. Et si la désillusion face au FC Porto était celle de trop ? Invité à s’exprimer sur la situation de celui qui est surnommé CR7, Fabio Paratici a laissé planer le doute pour la suite de la collaboration entre la Juventus et Ronaldo.

La Juventus botte en touche pour Cristiano Ronaldo