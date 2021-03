Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Cristiano Ronaldo… Qui doit choisir Leonardo ?

Publié le 12 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que la prolongation de Neymar serait quasiment actée, la question est de savoir quelle star accompagnera le Brésilien au PSG. Et Leonardo aurait un choix de roi pour réponse à cela…

Si les jours passent, le flou reste entier concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Français se retrouve face à un énorme : soit il prolonge, soit il s’en va cet été. Et pour éviter cette catastrophe, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi font tout pour offrir un nouveau contrat à Mbappé. Toutefois, cela serait loin d’être gagné puisque selon certains échos en provenance d’Espagne, le champion du monde n’aurait pas envie de parapher ce nouveau contrat et pourrait donc se rapprocher d’un départ cet été.

Mbappé… ou une star ?

Le PSG attend donc actuellement la décision de Kylian Mbappé et ce choix dictera grandement le mercato estival parisien. En effet, si le Français prolonge, le club de la capitale construira autour de lui et Neymar, mais s’il s’en va, il faudra alors le remplacer. Et pour oublier Mbappé, Leonardo pourrait frapper très fort. Depuis plusieurs semaines déjà, il est question d’une possible arrivée de Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone. Et depuis ce jeudi, c’est la rumeur Cristiano Ronaldo qui est réapparue au PSG. Deux dossiers qui dépendront donc toutefois du choix de Mbappé.



Alors, qui doit choisir Leonardo ?