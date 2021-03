Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria justifie sa prolongation !

Publié le 12 mars 2021 à 19h45 par A.D.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Angel Di Maria a officiellement prolongé avec le PSG ce vendredi. Désormais engagé jusqu'en 2022, El Fideo a fait part de son immense fierté de poursuivre son aventure à Paris.

Angel Di Maria ne quittera pas le PSG cet été. Sous contrat jusqu'au 30 juin, El Fideo a rempilé. Comme l'a annoncé le club de la capitale, Angel Di Maria a prolongé son bail d'une année et est désormais engagé jusqu'à la fin de la saison 2022, avec une année supplémentaire en option. Interrogé après son renouvellement, Angel Di Maria a justifié son choix. Comme il l'a expliqué lui-même, l'international argentin se sent comme un poisson dans l'eau au PSG.

«Mon souhait était de continuer ici parce que je me sens très bien»