Mercato - PSG : Leonardo a bouclé un dossier colossal !

Publié le 12 mars 2021 à 17h45 par H.G. mis à jour le 12 mars 2021 à 18h13

Alors qu’Angel Di Maria arrivera au terme de son contrat au PSG en fin de saison, le PSG aurait définitivement trouvé un accord avec l’international argentin dans le sens d’une prolongation.

Arrivé au PSG en 2015 en provenance de Manchester United, Angel Di Maria est depuis l’un des cadres du club de la capitale. Seulement voilà, à 33 ans, son avenir à Paris s’écrivait en pointillés cette saison. Et pour cause, son contrat actuel s’achève le 30 juin prochain, et il était donc urgent pour Leonardo de le prolonger afin qu’il ne s’en aille pas librement à cette date. En ce sens, il a été annoncé ces dernières heures par RMC Sport qu’un accord total avait été trouvé entre celui qu’on surnomme El Fideo et le PSG pour un renouvellement de contrat pour une saison supplémentaire. Et visiblement, tout serait désormais bouclé pour l’avenir d’Angel Di Maria.

Un nouveau contrat d’un an plus une année en option pour Angel Di Maria