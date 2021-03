Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Ça discute toujours pour Neymar…

Publié le 12 mars 2021 à 13h15 par Alexis Bernard

Les échanges se poursuivent entre Neymar et le PSG. La tendance est toujours à une prolongation de contrat et un nouveau bail de quatre saisons.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG respire. Le piège barcelonais n’a pas été fatal aux Parisiens qui poursuivent leur aventure européenne. Et en marge de cette nouvelle conquête, Leonardo tente de gérer les affaires courantes. A commencer par les prolongations de contrat. Comme révélé par RMC Sport, Angel Di Maria devrait rempiler dans les prochains jours, l’annonce serait imminente. En revanche, pour Neymar, il reste encore un petit bout de chemin à parcourir.

Un nouveau contrat de 4 ans

Selon nos informations, les discussions se poursuivent entre les différentes parties. L’optimisme est toujours de rigueur, dans chacun des camps, mais il reste un peu de chemin à parcourir. Sur la table, il y a un nouveau contrat de quatre saisons. Neymar souhaite rester et Paris se donne les moyens de pouvoir s’offrir l’avenir du Brésilien. Mais dans ce type de dossier, la prudence est toujours de rigueur et les petits détails ont une importance décuplée. Si Paris se rapproche du but, rien n’est encore signé.