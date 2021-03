Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Un été de folie se prépare pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 mars 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

En grande difficulté à la Juventus, Cristiano Ronaldo semble plus proche que jamais d'un départ. Jorge Mendes, son agent, œuvre déjà en coulisses auprès du PSG et du Real Madrid afin de trouver une porte de sortie au quintuple Ballon d'Or. Et une chose est sûre, les rumeurs dans ce dossier risquent de s'intensifier.

En 2018, Cristiano Ronaldo quittait le Real Madrid afin de s'offrir un nouveau défi en Europe et découvrir un Championnat. En l'occurrence la Serie A. En effet, le Portugais s'est en effet engagé avec la Juventus avec un objectif clair : remettre le Vieille Dame sur le toit de l'Europe. Le club turinois court après une victoire en Ligue des Champions depuis 1996, et reste sur cinq défaites en finale (1997, 1998, 2003, 2015 et 2017). Et quoi de mieux que d'attirer l'homme qui a permis au Real Madrid d'enchaîner trois victoires consécutives en C1 ? Sur le papier l'idée semblait effectivement la bonne, mais dans les faits, c'est déjà un échec. La Juventus a subi trois éliminations précoces d'affilée, à chaque fois contre des adversaires à sa portée : l'Ajax en quarts de finale puis l'OL et le FC Porto en huitièmes. Et la désillusion contre le club portugais mardi est probablement celle de trop et celle qui marquera la fin de l'ère Ronaldo à la Juve. Vivement critiqué, le quintuple Ballon d'Or souhaiterait effectivement partir. Et la Vieille Dame ne s'opposerait pas à ce départ qui lui permettrait d'économiser la dernière année de salaire du Portugais.

Jorge Mendes à la manœuvre pour Cristiano Ronaldo

Et Jorge Mendes est déjà à la manœuvre en coulisses. Il faut dire que l'agent de Cristiano Ronaldo entretient d'excellentes relations avec plusieurs dirigeants de grands clubs européens, à commencer par le PSG. L'été dernier, le10sport.com vous révélait d'ailleurs en exclusivité que Jorge Mendes était en contact régulier avec Leonardo. Après avoir négocié le transfert de Keylor Navas en 2019, les deux hommes avaient discuté de James Rodriguez et Faouzi Ghoulam l'été dernier, deux pistes finalement écartées par le PSG. Mais selon les informations du Parisien, l'agent portugais profiterait des ses relations privilégiées avec le PSG pour relancer les discussions au sujet d'un transfert de Cristiano Ronaldo. Il faut dire que Jorge Mendes s'entend très bien avec Nasser Al-Khelaïfi également. Mais ce n'est pas tout. D'après Josep Pedrerol, le représentant du quintuple Ballon d'Or n'aurait jamais rompu le lien avec Florentino Pérez et ses relations avec le président du Real Madrid sont toujours excellentes. Le journaliste du Chiringuito explique ainsi que les deux hommes se sont récemment entretenus au sujet d'un éventuel retour de Cristiano Ronaldo au sein du club merengue.

Leonardo ferme la porte... pour le moment