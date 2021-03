Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme nouvelle sur l’avenir de Di Maria !

Publié le 11 mars 2021 à 18h10 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain, Angel Di Maria aurait trouvé un accord afin de prolonger son aventure au PSG.

Le moins que l’on puisse dire est que Leonardo a du pain sur la planche au cours de cette saison 2020/2021 en matière de prolongations. En effet, outre les cas de Neymar et de Kylian Mbappé, le directeur sportif du PSG doit également s’occuper des dossiers Juan Bernat et Angel Di Maria. Contrairement aux deux stars offensives brésilienne et française qui sont encore liés au club parisien jusqu'en juin 2022, le latéral gauche espagnol et l’ailier argentin arriveront au terme de leur contrat le 30 juin prochain, chose qui ne laisse d’autre choix à Leonardo que de s’activer afin d’éviter de les voir s’en aller librement en fin de saison. Et tandis qu’il a dernièrement été annoncé que la prolongation de Juan Bernat au PSG se précise, celle d’Angel Di Maria serait maintenant imminente.

Angel Di Maria va prolonger jusqu’au 30 juin 2022 !