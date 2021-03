Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Julian Draxler sur son avenir !

Publié le 11 mars 2021 à 17h10 par T.M.

Sous les ordres de Mauricio Pochettino, Julian Draxler retrouve un temps de jeu conséquent au PSG. Toutefois, son avenir dans la capitale reste incertain et l’Allemand a fait le point.

A l’instar de Juan Bernat ou Angel Di Maria, Julian Draxler arrive lui aussi en fin de contrat au PSG. Et la question est de savoir ce qui attend l’Allemand pour son avenir. Continuera-t-il au PSG ? Partira-t-il libre ailleurs ? Dernièrement, Leonardo avait étonné en ouvrant la porte à une possible prolongation de Draxler, ce qui ne semble clairement pas prévu initialement : « Il y a Draxler aussi qui est en fin de contrat. On va voir comment est la situation. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même ».

« Je n’ai pas encore décidé »