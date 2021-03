Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Montpellier cherche un nouvel entraîneur…

Publié le 11 mars 2021 à 15h10 par Alexis Bernard mis à jour le 11 mars 2021 à 15h19

Selon nos informations, Montpellier prospecte activement en coulisses pour trouver un nouvel entraîneur. Michel Der Zakarian, l’actuel coach du MHSC, arrive en fin de contrat.

En queue de peloton dans la course à l’Europe, Montpellier rêve de pouvoir décrocher un billet pour l’Europa League. Concentrée sur l’objectif de cette saison 2020-2021, l’équipe de Téji Savanier prépare activement le derby face à Nîmes (ce dimanche, 13h), qui lutte pour ne pas descendre. Mais en coulisses, il y a un autre dossier qui se joue, celui de l’entraîneur. Michel Der Zakarian arrive en fin de contrat et visiblement, les dirigeants du MHSC envisagent un avenir sans le technicien héraultais.

Der Zakarian pas prolongé ?