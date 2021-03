Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ à 0€ pour ce cadre de Puel ?

Publié le 12 mars 2021 à 11h10 par D.M.

En fin de contrat en juin prochain avec l’ASSE, Mathieu Debuchy serait très loin d’une prolongation et pourrait quitter le club du Forez libre à l’issue de la saison.

« Il n’y a pas de discussion avec le club. J’ai déjà dit ce que je pensais de ce club, de la ville et de ses supporters » déclarait Mathieu Debuchy en février dernier. Agé de 35 ans, le latéral droit fait partie des nombreux joueurs de l’ASSE à voir son bail prendre fin en juin prochain. L’ancien joueur d’Arsenal n’a toujours pas signé de nouveau contrat avec le club stéphanois et n’est toujours pas fixé sur son avenir. Néanmoins, une tendance claire se dégage pour l’avenir de Debuchy.

Debuchy encore loin d'une prolongation