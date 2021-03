Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier à 0€ totalement relancé à cause d'une pépite de Koeman ?

Publié le 12 mars 2021 à 11h00 par D.M.

Annoncé comme l’un des clubs intéressés par Georginio Wijnaldum, le FC Barcelone se serait retiré de ce dossier en raison notamment de l’émergence d’Ilaix Moriba.

Les chantiers sont immenses pour Joan Laporta, élu président du FC Barcelone et qui aura la tâche de redorer le blason du club catalan. Eliminée en huitième de finale de Ligue des champions face au PSG, la formation blaugrana pourrait changer de visage lors du prochain mercato estival. Laporta voudrait se montrer actif et recruter au moins un buteur, mais aussi un avant-centre. Il y a quelques semaines, il a également été question de l’arrivée d’un milieu de terrain et un nom était évoqué du côté du FC Barcelone.

Le FC Barcelone ne serait plus intéressé par Wijnaldum