Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un cadre de Puel jette un froid sur son avenir !

Publié le 21 février 2021 à 0h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Matthieu Debuchy pourrait bien quitter l’ASSE avec qui il n’aurait pas eu de discussion concrète concernant son avenir.

Arrivé à l’occasion du mercato hivernal de 2018, Matthieu Debuchy (35 ans) pourrait vivre ses derniers mois à l’ASSE. En effet, alors qu’il soufflera sa 36ème bougie au mois de juillet, l’arrière latéral stéphanois voit son contrat seulement courir jusqu’en juin prochain. Courant janvier, Debuchy laissait planer le doute quant à son avenir à Saint-Étienne. « Il y a plus important que la fin de contrat. J’irai discuter avec le coach, on verra ce qu’il en découle. J’ai envie d’être fixé, j’ai 36 ans bientôt, des enfants, et encore envie de jouer. C’est important pour la suite mais ce n’est pas la priorité » . Cette discussion a-t-elle eu lieu depuis ? Pas d’après le principal intéressé.

Pas d’échange entre Debuchy et l’ASSE !