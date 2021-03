Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thomas Tuchel s'apprête à frapper un énorme coup à Marseille !

Publié le 12 mars 2021 à 17h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Boubacar Kamara pourrait quitter l'OM cet été. Et du côté de Chelsea, Thomas Tuchel suivrait toujours de près l'évolution du jeune marseillais.

L'avenir de Boubacar Kamara sera l'un des enjeux majeurs du mercato de l'OM. Et pour cause, le jeune marseillais voit son contrat prendre fin en juin 2022 et possède la valeur marchande la plus élevée au sein de l'effectif de Jorge Sampaoli. Par conséquent, Pablo Longoria, qui cherchera à renflouer les caisses de l'OM afin de mener à bien sa large revue d'effectif, pourrait être tenté de lâcher son jeune défenseur central reconverti au milieu de terrain, si une grosse offre arrive. Et alors que l'AC Milan semble être le club le plus insistant, Chelsea pourrait faire une entrée fracassante dans ce dossier.

Tuchel n'oublie pas Kamara