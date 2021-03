Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce d'un joueur de Pochettino sur Messi !

Publié le 12 mars 2021 à 16h45 par B.C.

Libre à la fin de la saison, Lionel Messi est plus que jamais sur les tablettes du PSG, et le club de la capitale croit en ses chances comme l’a révélé ce vendredi un journaliste brésilien. Et dans le vestiaire parisien, on anticipe déjà le départ de l’attaquant du FC Barcelone.

Avec le retour de Joan Laporta aux affaires, le FC Barcelone reprend espoir à l’idée de prolonger le bail de Lionel Messi, mais ce dossier est encore loin d’être bouclé. L’Argentin souhaite faire partie d’un projet ambitieux la saison prochaine, et les Blaugrana ont du pain sur la planche avant de répondre aux exigences du sextuple Ballon d’Or. Le PSG suit attentivement la situation de Lionel Messi, et d’après les dernières informations de Marcelo Bechler, l’optimisme est grand dans la capitale. Le journaliste brésilien, qui avait révélé en exclusivité le transfert de Neymar au PSG en 2017, a annoncé ce vendredi que la direction parisienne avait les moyens de faire venir la Pulga dans la capitale, et dans le vestiaire, on en salive d’avance.

« La dernière fois en tant que rival »