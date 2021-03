Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi prépare bien un projet légendaire avec Messi !

Publié le 12 mars 2021 à 15h45 par A.M.

Malgré l'insistance de Joan Laporta pour convaincre Lionel Messi de prolonger au FC Barcelone, le PSG préparerait bien un énorme projet pour attirer La Pulga.

L'avenir de Lionel Messi est au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, le contrat de l'international argentin prend fin en juin prochain et il n'a toujours pas prolongé son bail avec le FC Barcelone. La nomination de Joan Laporta au poste de président du Barça devrait accélérer les discussions au sujet d'une prolongation de contrat de Lionel Messi. Une chose est sûre, avec Laporta, les chances de voir le sextuple Ballon d'Or rester en Catalogne augmente. Mais un an après avoir réclamé son départ, La Pulga pourrait bien de nouveau profiter de l'échéance de son bail pour quitter son club de toujours. Et le PSG compte bien en profiter.

Le PSG aurait bien les moyens de s'offrir Messi !

En effet, selon les informations de Marcelo Bechler, le PSG a bien pour projet de recruter Lionel Messi cet été. Mais surtout, le correspondant à Barcelone pour le média brésilien TNT Sports assure que le club de la capitale a les moyens de ses ambitions dans ce dossier. Après avoir éliminé le Barça en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG pourrait ainsi asséner un second coup dur au club blaugrana en arrachant Lionel Messi libre cet été. Cela permettrait également d'aligner à nouveau ensemble l'Argentin et Neymar sous le même maillot. Selon Marcelo Bechler, l'optimisme serait même énorme du côté du PSG concernant une arrivée de Lionel Messi cet été. Les Parisiens seraient persuadés d'avoir le meilleur projet possible. Pour rappel, c'est ce même journaliste qui avait annoncé en exclusivité le transfert de Neymar au PSG en 2017. Reste désormais à savoir quel sera le choix de Lionel Messi et quel impact cela aura sur l'avenir de Kylian Mbappé.