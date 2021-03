Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli annonce la couleur pour l'avenir de Thauvin !

Publié le 12 mars 2021 à 15h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a émis le souhait de conserver dans son effectif Florian Thauvin, qui voit son contrat expirer en juin prochain.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 14 janvier dernier, Pablo Longoria tente de convaincre Florian Thauvin de rester à Marseille la saison prochaine. Alors head of football de l’OM, l’Espagnol avait d’ailleurs formulé une offre de prolongation au joueur, qui voit son bail prendre fin en juin. Présent en conférence de presse ce vendredi, Thauvin a confirmé qu’il avait reçu une proposition de l’OM et a ouvert la porte à la signature d’un nouveau contrat : « Pablo et mon entourage ont discuté en décembre. On n'est pas tombés d'accord, mais les discussions ne sont pas fermées. Je savais que ça allait être compliqué pour moi avec la blessure. Un joueur en fin de contrat se pose aussi beaucoup de questions (…) Je veux donner le maximum jusqu'au bout et on verra, à partir du moment où une nouvelle direction est mise en place pourquoi pas ».

« C'est un joueur sur lequel j'aimerais compter »