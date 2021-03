Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La méthode Sampaoli est déjà validée par le vestiaire !

Publié le 12 mars 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille d'un match face à Brest, Florian Thauvin est revenu sur les premiers jours de l'ère Jorge Sampaoli. Le champion du monde a, par ailleurs, évoqué son nouveau rôle dans le système mis en place par l'Argentin.

L’ère Sampaoli a débuté à Marseille. Après avoir observé une période d’isolement comme cela est prévu pour les personnes qui atterrissent en provenance du Brésil, le technicien argentin a pris les rênes de l’équipe. Après avoir observé plusieurs matches de l’OM, l’ancien coach de l’Atlético Mineiro a dirigé ses premiers entraînements sous la tunique marseillaise avant de s'installer sur le banc mercredi face à Rennes. Face au club breton, qui a lui aussi accueilli un nouvel entraineur, Bruno Génésio, l’équipe marseillais se s’est pas montrée flamboyante, mais a assuré l’essentiel en empochant les trois points grâce à un but inscrit par Michaël Cuisance dans les derniers instants de la rencontre. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli a opéré des choix forts. Alors que le système de jeu mis en place par Nasser Larguet oscillait entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1, le technicien argentin a opté pour un 5-3-2, quitte à faire reculer d’un cran Florian Thauvin. Et l’international français a dû s’adapter à sa nouvelle position sur le terrain.

Thauvin évoque sa nouvelle position sous les ordres de Sampaoli

Présent en conférence de presse ce vendredi, Florian Thauvin est revenu sur ce changement de position et sur son nouveau rôle dans l’entrejeu marseillais. « Il a vite fallu se mettre au travail, et aborder notre nouveau système. C'est un poste différent pour moi, je suis dans un nouveau registre, ça ne me dérange pas. J'ai pris beaucoup de plaisir à ce poste, ça me permet de progresser personnellement (…) Le coach a compris que j'étais à sa disposition et qu'il pouvait me faire jouer au poste auquel il a envie. Je suis prêt à donner le maximum à l'équipe » a confié le champion du monde en conférence de presse. Avec l’arrivée de Sampaoli à l’OM, Florian Thauvin a dû également s’imprégner de nouvelles méthodes et de nouveaux principes.

« On est très heureux d'avoir un jeu comme Sampaoli parce que c'est un système basé sur l'attaque »