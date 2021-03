Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli va devoir gérer un casse-tête à 50M€…

Publié le 12 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a accueilli de nombreux joueurs en prêt avec une option d’achat pour un total de 50M€, Jorge Sampaoli n’aura pas les moyens de tous les garder, et devra donc faire des choix l’été prochain…

« Si j’ai reçu des garanties pour le recrutement ? Ca relève du moyen terme. Tout d'abord on s'attelle au travail de diagnostic de l'équipe pour bien finir le championnat. Après, à moyen terme nous allons travailler avec le président et on saura où recruter mais dans un premier temps, il s'agit de faire progresser l'équipe rapidement », indiquait récemment Jorge Sampaoli lors de sa conférence de presse de présentation à l’OM sur le prochain mercato estival. Et en plus d’avoir à gérer les épineux cas de joueurs arrivant en fin de contrat comme Florian Thauvin et Jordan Amavi, le technicien argentin aura un autre choix crucial à faire pour le recrutement de l’OM.

Quel avenir pour les joueurs en prêt avec option d’achat ?

En effet, quatre joueurs de l’OM sont concernés par un prêt avec une option d’achat à lever l’été prochain : Mickaël Cuisance (Bayern Munich, 17M€), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, 15M€), Pol Lirola (Fiorentina, 12M€) et Olivier Ntcham (Celtic Glasgow, 5M€), pour un montant total qui s’élève donc à environ 50M€. Une somme dont ne devrait certainement pas disposer Sampaoli pour son recrutement, et l’entraîneur de l’OM devra donc faire des choix…