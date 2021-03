Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une offre transmise à ce cadre de Puel ? La réponse

Publié le 11 mars 2021 à 23h10 par D.M.

Lié contractuellement à l'ASSE jusqu'en juin prochain, Romain Hamouma n'aurait toujours aucune nouvelle de la part de sa direction en ce qui concerne la signature d'un nouveau bail.

Après s’être séparée, ces derniers mois de Stéphane Ruffier, Loïc Perrin ou encore de Yohan Cabaye, l’ASSE pourrait, de nouveau, se séparer de plusieurs trentenaires à l’intersaison. De nombreux cadres du vestiaire voient leur contrat expirer en juin prochain à l’instar de Kévin Monnet-Paquet (32 ans), de Romain Hamouma (33 ans) ou encore de Mathieu Debuchy (35 ans). Interrogé sur l’avenir des joueurs en fin de contrat, Claude Puel considérait, il y a quelques jours, que le moment n’était pas propice aux négociations : « On n’a pas encore toute la visibilité, déjà par rapport à notre classement et aux enjeux de la saison, mais également sur nos possibilités financières a confié le coach. On essaye d’être proches de tout le monde et dès qu’on pourra avancer avec certains, nous le feront ».

Pas de discussions entre Hamouma et l'ASSE

Mais selon Mohamed Toubache-Ter, l’ASSE serait sur le point de formuler une offre de prolongation à l’un des membres de l’effectif de Claude Puel. L’identité du joueur demeure un mystère, mais une chose est sûre, cela ne concernera pas Romain Hamouma. A en croire l’insider, l’ASSE aurait promis à l’attaquant de lui formuler une offre de prolongation, mais pour l’heure, les discussions seraient à l’arrêt et aucune proposition n’aurait été transmise au joueur, présent dans le Forez depuis 2012.