Mercato - PSG : Leonardo s'enflamme pour le transfert de Keylor Navas !

Publié le 11 mars 2021 à 22h45 par A.D.

Lors de l'été 2019, Leonardo a réalisé un incroyable coup en récupérant Keylor Navas pour une somme proche de 15M€. Alors que l'ancien du Real Madrid a réalisé une performance XXL face au Barça ce mercredi soir, le directeur sportif du PSG s'est réjoui d'avoir pu recruter un tel joueur.

Barré par la concurrence de Thibaut Courtois au Real Madrid, Keylor Navas (34 ans) a eu l'occasion de rebondir au PSG. Auteur d'une performance exceptionnelle face au Barça ce mercredi soir, l'international costaricien a donné raison à Leonardo d'avoir misé sur lui et d'avoir investi une somme proche de 15M€ pour s'attacher ses services à l'été 2019. Interrogé dans Top of The Foot ce jeudi, Leonardo est revenu sur l'arrivée de Keylor Navas. L'occasion pour le directeur sportif du PSG de se réjouir d'avoir pu attirer un joueur de cette classe vers le Parc des Princes.

«C’est l’un des meilleurs gardiens au monde»