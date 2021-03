Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo obligé de revoir ses plans pour l'avenir de Keylor Navas ?

Publié le 11 mars 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Auteur d’une prestation XXL mercredi soir avec le PSG contre Barcelone, Keylor Navas a été le grand artisan de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Voilà qui pourrait mettre un terme aux nombreuses spéculations sur son avenir, puisque Leonardo lui chercherait un successeur depuis quelque temps…

Malgré sa large avance acquise grâce à un très bon match aller au Camp Nou (4-1), le PSG s’est fait peur mercredi soir contre Barcelone en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Et sans un Keylor Navas de très haut niveau et auteur de 9 arrêts décisifs, dont un sur le penalty de Lionel Messi, le club de la capitale aurait pu craindre une nouvelle remontada face aux Catalans. Mais l’ancien gardien du Real Madrid a effectivement été impérial, rappelant ainsi aux dirigeants du PSG son importance depuis son arrivée à l’été 2019 pour seulement… 15M€.

« Il a été incroyable »

Mauricio Pochettino, interrogé en conférence de presse après la rencontre, a d’ailleurs reconnu l’énorme prestation de Keylor Navas en faveur du PSG : « C'est vrai qu'il a été incroyable. Il a eu une soirée dingue, il a aidé énormément l'équipe. C'est en grande partie grâce à lui qu'on est en quarts, il a fait un travail formidable. Il est l'un des meilleurs gardiens du monde et il l'a démontré ce soir », a indiqué l’entraîneur argentin. De son côté, le gardien costaricien a également été très satisfait de son match et l’a analysé au micro de RMC Sport : « Très content ! Je suis reconnaissant envers Dieu parce qu’aujourd’hui ce n’était un match pas facile (…) Le penalty ? C’est toujours difficile. D’autant plus face à Messi. Il tire très bien les penaltys. Grâce à Dieu, j’ai pu rester concentré, bien anticiper et au final l’arrêter (sourire) ». En clair, Keylor Navas a donc été impérial, et cette prestation pourrait suffire à mettre un terme aux nombreuses spéculations sur son avenir incertain avec le PSG.

Donnarumma, Lloris… Le PSG a-t-il vraiment besoin d’un nouveau gardien ?

Depuis plusieurs semaines en effet, la presse étrangère ne cesse d’annoncer de nombreux profils de gardiens sur la short-list de Leonardo au PSG en vue du prochain mercato estival : Hugo Lloris (Tottenham), Gianluigi Donnarumma (Milan AC) ou encore David De Gea (Manchester United) ont été les principaux cités, jetant ainsi un froid sur l’avenir de Navas. Mais ce dernier, fort de sa prestation XXL mercredi soir contre le Barça, a envoyé un message fort à Leonardo. D’autant que le PSG aura d’autres priorités à gérer son budget transfert l’été prochain que le recrutement d’un nouveau gardien…