Mercato - PSG : Une prolongation pour Di Maria ? La réponse de Leonardo !

Publié le 11 mars 2021 à 20h10 par T.M.

Ce jeudi, il a été annoncé qu’Angel Di Maria devrait signer un nouveau contrat d’un an avec le PSG. Présent au micro de RMC, Leonardo a mis les choses au point.

Au PSG, de nombreuses prolongations occupent actuellement Leonardo. Alors que Neymar et Kylian Mbappé sont les priorités, d’autres cas sont plus urgents. C’est notamment le cas avec Angel Di Maria qui arrive au terme de son contrat. Ainsi, si l’Argentin ne prolonge pas, il pourra partir libre à l’issue de la saison. Néanmoins, entre Di Maria et le PSG, l’histoire ne serait pas sur le point de se terminer. En effet, selon les informations de RMC , un accord total aurait été trouvé avec El Fideo pour qu’il s’engage jusqu’en 2022, soit pour un an de plus.

« Le contrat n’est pas signé »