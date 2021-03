Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel passe à l'action pour un grand espoir des Verts !

Publié le 11 mars 2021 à 21h10 par A.M.

Lancé dans le grand bain par Claude Puel cette saison, Aïmen Moueffek (19 ans) aurait déjà la côte sur le marché. Mais l'ASSE espère bien ne prendre aucun risque en blindant son jeune joueur.

Claude Puel ne s'en est jamais caché lorsqu'il est arrivé sur le banc de l'ASSE, son intention est de s'appuyer sur de jeunes joueurs pour son projet. Et il n'avait pas menti, puisqu'en plus d'avoir attiré plus talents prometteurs comme Adil Aouchiche ou encore Yvan Neyou, Claude Puel a également lancé de nombreux jeunes du centre de formation, à commencer par Aïmen Moueffek (19 ans), dont les prestations auraient déjà tapé dans l'œil de Mönchengladbach, Leverkusen, Anderlecht et Salzbourg comme le révélait France Football.

Vers une prolongation pour Aïmen Moueffek ?

Mais afin d'éviter de prendre le risque de voir filer Aïmen Moueffek, l'ASSE tenterait de le prolonger comme le révèle l'insider Mohamed Toubache-Ter, toujours bien renseigné sur les Verts. Il faut dire que le contrat du jeune stéphanois prend fin en juin 2022, et s'il n'étend pas son bail, l'ASSE sera dans l'obligation de le vendre cet été afin d'éviter un départ libre à l'issue de son bail. L'idée serait d'offrir une prolongation de trois ans à Aïmen Moueffek afin d'éviter de prendre le moindre risque dans ce dossier.