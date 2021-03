Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après Fofana, Puel pourrait perdre une nouvelle pépite !

Publié le 10 mars 2021 à 1h30 par A.D.

Alors qu'il n'a que 19 ans, Aïmen Moueffek aurait déjà la cote en Europe. En effet, la pépite de l'ASSE serait suivie par Mönchengladbach, Leverkusen, Anderlecht et Salzbourg.

Lors du dernier mercato estival, l'ASSE a perdu l'une de ses plus belles promesses : Wesley Fofana. Après avoir résisté jusqu'au bout, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Claude Puel a dû se résoudre à laisser filer la pépite de 20 ans. Selon nos informations du 15 octobre, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'ont pas pu refuser l'offre de 35M€, plus 5M€ de bonus, de Leicester. Alors que Wesley Fofana évolue en Angleterre depuis plusieurs mois, l'ASSE pourrait voir un nouveau titi du club partir prématurément. Il s'agirait d'Aïmen Moueffek.

Aïmen Moueffek ne manquerait pas de prétendants