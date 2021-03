Foot - OM

OM : Thauvin, Payet… Les premiers choix forts de Jorge Sampaoli !

Publié le 10 mars 2021 à 17h45 par T.M.

Ce mercredi, face à Rennes, Jorge Sampaoli dispute sa première rencontre sur le banc de l’OM. Et pour sa composition d’équipe, l’Argentin réserverait quelques surprises.

Ayant dû observer une quarantaine de quelques jours en raison du contexte actuel, Jorge Sampaoli a vu ses débuts être retardés sur le banc de l’OM. Mais désormais, l’aventure phocéenne va réellement commencer pour l’Argentin. Après avoir pris le relais de Nasser Larguet lundi en dirigeant sa première séance d’entraînement, l’entraîneur de 60 ans sera pour la première fois sur le banc de l’OM ce mercredi à l’occasion de la rencontre de Ligue 1 face à Rennes. Forcément, tous les regards seront braqués sur Sampaoli et sa première composition d’équipe réserverait déjà des choix forts.

Les nouveaux rôles de Thauvin et Payet

Comme annoncé récemment, Jorge Sampaoli devrait évoluer en 5-3-2 jusqu’à la fin de la saison. Ainsi, face à Rennes, l’arrière garde de l’OM devrait être composée de Yuto Nagatomo, Duje Caleta-Car, Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez et Pol Lirola. Mais c’est davantage au milieu de terrain et en attaque que les surprises seraient. En effet, comme l’explique Johnny Séverin, dans l’entrejeu, ce sont Dimitri Payet et Florian Thauvin qui devraient évoluer aux côtés de Boubacar Kamara, soit un peu plus bas qu’à l’habitude. Et devant, c’est Saïd-Eddine Khaoui qui devrait accompagner Arkadiusz Milik. Et comme l'a précisé le journaliste, cela devrait énormément permuter entre Payet et Khaoui.