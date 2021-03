Foot - OM

OM - Polémique : L’OM se défend après les accusations du Canet-en-Roussilon !

Publié le 9 mars 2021 à 7h45 par B.C.

Humilié par Canet-en-Roussilon ce dimanche soir (2-1), l’OM avait été critiqué dans la foulée par le manager général du club catalan pour des demandes très particulières des Phocéens avant la rencontre. L'écurie marseillaise a tenu à raconter sa version des faits.

Nasser Larguet a fini son intérim sur le banc de l’OM sur une très mauvaise touche avec une élimination dès les seizièmes de finale de la Coupe de France contre Canet-en-Roussilon (2-1). Les Phocéens ont rendu une copie indigeste en étant dominés dans le jeu par les pensionnaires de National 2, mais le club s’est également fait remarquer avant la rencontre comme l’a révélé Jordi Delclos, le manager général de Canet-en-Roussilon, au micro de RMC Sport : « Ils ont demandé qu’on évacue la tribune, que la pelouse soit tondue, qu’on arrose le terrain. On a refusé tout ça. On était là pour gagner et faire notre match. Il était hors de question qu’on mouille le terrain, il était hors de question qu’on évacue le stade. Ça a été un peu le bourbier. On s’accroche et la victoire est belle. Il y avait un nombre très limité d’accréditations, je n’ai pas compris leur démarche. »

L'OM se défend