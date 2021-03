Foot - OM

OM - Malaise : Le terrible message d’Alvaro Gonzalez après l’humiliation de l’OM !

Publié le 8 mars 2021 à 11h10 par T.M.

Club de National 2, l’AS Canet a réalisé l’exploit ce dimanche d’éliminer l’OM en Coupe de France (2-1). Forcément, dans les rangs marseillais, la tête était basse après le match et Alvaro Gonzalez a tenu à réagir.

Vraiment, rien ne va à l’OM. Et ce dimanche, les hommes de Nasser Larguet ont subi une terrible humiliation en se faisant éliminer par l’AS Canet, club de National 2, en Coupe de France (2-1). Après la rencontre, Boubacar Kamara était d’ailleurs très remonté, lâchant : « C'est la honte. Je n'ai pas de mot... On a fait de la merde et il faudra payer. Il n'y a rien qui allait. Je ne sais pas quoi vous dire. Le résultat est juste. On est pro, contre une N2 on ne doit pas perdre. C'est une grosse erreur ».

« C'est une défaite difficile mais en même temps méritée »