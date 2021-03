Foot - OM

OM - Polémique : Nouvelles révélations surréalistes sur l’élimination contre Canet-en-Roussilon…

Publié le 8 mars 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a été éliminé de la Coupe de France dimanche à la surprise générale par Canet-en-Roussilon, le manager général du pensionnaire de National 2 a révélé les demandes très particulières du club marseillais avant la rencontre.

Pour son dernier intérim sur le banc de l’OM avant de laisser place à Jorge Sampaoli, Nasser Larguet part sur une immense frustration… et surtout une humiliation. Dimanche, le club phocéen s’est incliné sur la pelouse de Canet-en-Roussilon (1-2) en Coupe de France, pensionnaire de National 2, soit l’équivalent de la 4e division. Et en plus de cette défaite relativement préoccupante qui fait tâche, la direction de l’OM aurait formulé des demandes un peu surréalistes avant la rencontre…

« Ils ont demandé qu’on évacue la tribune, que la pelouse soit tondue… »