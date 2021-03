Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès fracasse l’OM après l’élimination contre Canet !

Publié le 8 mars 2021 à 0h00 par A.C.

Pierre Ménès a réagi à l’élimination de l’Olympique de Marseille en 16e de finale de Coupe de France, face au Canet-en-Roussillon (2-1).

L’Olympique de Marseille aurait pu s’en passer. Alors que le club veut sortir de la crise, avec un nouveau président, un nouvel entraineur et un récent voyage de Frank McCourt dans le sud de la France, les problèmes l’ont rattrapé. Ce dimanche, l’OM a en effet livré une prestation très décevante lors du 16e de finale de Coupe de France, face au Canet-en-Roussillon. Les Marseillais ont donc été éliminés par un club de National 2 et forcément, c’était loin d’être la joie après la rencontre. « C’est la honte, il n’y a pas de mots, on a fait de la merde et il faudra payer » a déclaré Boubacar Kamara, d’après RMC Sport . « Il n'y a rien qui allait, je ne sais même pas quoi dire, on a fait de la merde, le résultat est juste. On n’a pas d’excuses, on joue contre une N2, on est professionnels, on ne doit pas perdre ».

« On est au-delà du foutage de gueule »