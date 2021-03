Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas, crise... Ce terrible constat d'une légende du club !

Publié le 7 mars 2021 à 0h45 par A.D.

Alors que l'OM est en pleine crise, Frank McCourt a décidé de serrer la vis et de prendre des mesures drastiques. Interrogé sur les difficultés de l'OM, Fabrizio Ravanelli a tenté d'expliquer cette mauvaise passe marseillaise.

Ces dernières semaines ont été plus que difficiles pour l'OM. Entre les mauvais résultats, les incidents à la Commanderie et le cas Villas-Boas, le club phocéen est actuellement en pleine crise. Pour sortir la tête de l'eau et retrouver du calme à l'OM, Frank McCourt a décidé de procéder à une véritable révolution. Fini André Villas-Boas, remplacé par Jorge Sampaoli, Pablo Longoria est passé de Head of Football à président de l'OM, tandis que Jacques-Henri Eyraud est désormais intégré au conseil de surveillance du club. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Fabrizio Ravanelli s'est livré sur la crise que traverse l'OM et a essayé d'en donner les raisons.

«Le club aurait dû mieux gérer tout cela»