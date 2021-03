Foot - OM

OM : Marcelo Bielsa rend un énorme hommage aux supporters de l’OM !

Publié le 7 mars 2021 à 22h30 par B.C.

Ancien entraîneur de l’OM, Marcelo Bielsa a rendu un grand hommage aux supporters phocéen qui l’ont marqué par leur ferveur.

Malgré son départ brutal un soir d’août 2015, après une défaite à Caen, Marcelo Bielsa a marqué les supporters de l’Olympique de Marseille. Avec l’Argentin, le club phocéen a en effet affiché un visage très séduisant et les joueurs de l’époque n’ont jamais caché leur admiration pour El Loco . Une seule saison a donc suffi à Marcelo Bielsa pour entrer dans le coeur des Marseillais, un amour réciproque. Dans un entretien accordé à Canal + ce dimanche, le coach de Leeds est revenu sur son passage à l’OM, et l’importance des supporters dans ce club.

« Certains de leurs chants me touchaient au plus profond de mon être »