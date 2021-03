Foot - OM

OM - Polémique : McCourt est pointé du doigt par la Mairie de Marseille !

Publié le 5 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Malgré son passage en France cette semaine pour remettre un peu d’ordre à l’OM, Frank McCourt n’est pas assez présent de manière générale au sein du club comme le souligne l’adjoint au maire en charge du sport.

Récemment interrogé sur RMC Sport, Frank McCourt a poussé un gros coup de gueule sur les rumeurs autour d’une possible vente de l’OM : « Je ne suis pas en colère mais cela m'agace, parce que j'ai été très clair : le club n'a pas été à vendre, ne l'est pas et ne le sera pas (…) Ça a été publié, écrit noir sur blanc, mais un magazine dit qu'ils ont un scoop sur la vente : mais c'est faux ! », a indiqué le propriétaire américain de l’OM. Les intentions de McCourt semblent donc très claires, d’autant qu’il vient d’opérer à un gros remaniement du club en nommant Pablo Longoria à la présidence à la place de Jacques-Henri Eyraud. Mais la Ville de Marseille en attendant davantage de l’homme d’affaires…

« Il faut qu’il vienne plus souvent sur place »