Foot - OM

OM - Malaise : Le mea culpa de McCourt sur l'OM Champions Project !

Publié le 7 mars 2021 à 21h30 par La rédaction

Propriétaire de l’OM, Frank McCourt regrette l’appellation « Champions Project ». Néanmoins, l’Américain a toujours de grandes ambitions pour le club marseillais et notamment celle de remporter une nouvelle Ligue des champions.

Arrivé en 2016 à Marseille afin de prendre la succession de Margarita Louis-Dreyfus à la tête de l’OM, Frank McCourt avait présenté « l'OM Champions Project ». Un projet qui devait mener le club marseillais vers les sommets. L’Américain avait pour ambition de bâtir une équipe compétitive capable de remporter la Ligue 1 et de bien figurer en Ligue des champions. Mais McCourt n’a pas obtenu les résultats escomptés. Sa meilleure performance sur la scène européenne reste une finale en Ligue Europa en 2018. Son aventure en C1, cette saison, a tourné court pour l'OM, qui a terminé à la dernière place de son groupe.

« Nous avons fait une erreur de mettre un nom à ce projet et tout le monde a compris notre ambition »