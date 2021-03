Foot - OM

OM - Malaise : L’énorme sortie d’Eyraud sur l’OM Champions Project !

Publié le 3 mars 2021 à 18h15 par T.M.

Du côté de l’OM, le Champions Project a souvent été cause de moqueries. A ce sujet, Jacques-Henri Eyraud a fait son mea culpa.

En 2016, Frank McCourt est venu racheter l’OM à Margarita Louis-Dreyfus. Accompagné de Jacques-Henri Eyraud, nommé président, l’Américain avait d’ailleurs de grandes ambitions pour le club phocéen qu’il souhaitait remettre sur le devant de la scène à la fois en France, mais aussi en Europe. Un projet ambitieux que la direction marseillais avait d’ailleurs nommé l’OM Champions Project. Une appellation qui n’a pas manqué de faire réagir sur la Canebière puisque les résultats n’ont clairement pas suivi. Ce Champions Project a ainsi valu de nombreuses critiques à Eyraud, qui émet aujourd’hui certains regrets.

Eyraud regrette…