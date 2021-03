Foot - OM

Mercato - OM : Longoria fixe un premier objectif à Sampaoli !

Publié le 9 mars 2021 à 18h45 par A.D.

Tout juste arrivé sur le banc de l'OM, Jorge Sampaoli a le temps de prendre ses marques à Marseille comme l'a expliqué Pablo Longoria. Toutefois, le président de l'OM a tout de même fixé des objectifs de fin de saison bien précis à son nouvel entraineur.

Le 26 février, l'OM a annoncé officiellement l'arrivée de Jorge Sampaoli en tant que coach. Alors qu'il a terminé sa quarantaine, liée aux restrictions sanitaires, le technicien argentin sera sur le banc marseillais pour la première fois ce mercredi. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Pablo Longoria a expliqué qu'il ne comptait pas mettre la pression sur Jorge Sampaoli et qu'il voulait lui laisser du temps pour s'acclimater à l'OM. « Nous sommes dans un moment stratégique intéressant, il a du temps pour analyser l'équipe. Ce n'est pas moi qui donne l'identité du club, c'est l'histoire qui lui a donné. On peut voir le vrai Olympique de Marseille, avec des joueurs adaptés. On verra le vrai Olympique de Marseille de (Jorge) Sampaoli la prochaine saison », a confié le nouveau président de l'OM.

«Si c'est possible en Ligue des Champions, c'est toujours un objectif»