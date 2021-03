Foot - OM

OM : Longoria-Sampaoli, un duo fait pour fonctionner !

Publié le 8 mars 2021 à 5h00 par T.M.

Débarqué à l’OM, Jorge Sampaoli va surtout collaborer avec Pablo Longoria. Et pour Omar Da Fonseca, ce duo pourrait donner lieu à de belles choses.

Plus que quelques heures avant les grands débuts de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM. Après avoir dû observer une période de quarantaine, l’Argentin sera aux commandes mercredi pour le match face à Rennes. A 60 ans, Sampaoli va donc débuter son nouveau défi à l’OM. Et pour tenter d’y arriver, il va notamment collaborer avec Pablo Longoria pour tout ce qui est recrutement. Et si cela s’était mal terminé entre l’Espagnol et André Villas-Boas, avec l’ancien entraîneur de l’Atlético Mineiro, cela pourrait aller mieux.

« Avec un vrai directeur sportif, ça peut fonctionner »