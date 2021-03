Foot - OM

OM - Malaise : L’humiliation contre l’AS Canet ne passe pas en interne !

8 mars 2021

Humilié ce dimanche par l’AS Canet (2-1), club de quatrième division, l’OM s’enfonce encore un peu plus dans la crise sportive. Une défaite qui fait mal en interne.

Marseille s’est réveillée avec la gueule de bois ce lundi matin. Alors que l’OM espérait sauver sa saison avec un bon parcours en Coupe de France, Canet-en-Roussillon en a décidé autrement. Les amateurs de National 2 sont venus à bout des hommes de Nasser Larguet (2-1) dimanche soir malgré une équipe quasi-type aligné par l’intérimaire phocéen. Dominé sur la pelouse, l’OM sort ainsi logiquement dès les seizièmes de finale de la compétition par la petite porte. Une défaite qui ne passe pas dans le vestiaire, tant l’humiliation est grande. Le club espérait en effet oublier sa mauvaise saison en tentant de décrocher un trophée qui lui manque depuis 1989. Un sacre en Coupe de France aurait surtout permis à Marseille de s’assurer une place en Europe la saison prochaine, ce qui reste loin d’être acquis aujourd’hui avec une 8e place en Ligue 1. Jorge Sampaoli débarque donc un club en souffrance et atteint psychologiquement, avec des joueurs à bout.

« C'est la honte »

Ce dimanche soir, les Olympiens ont en effet eu des mots très forts pour qualifier leur piètre prestation face à l’AS Canet. « C'est la honte. Je n'ai pas de mot... On a fait de la merde et il faudra payer, a lâché Boubacar Kamara au micro d’ Eurosport . Il n'y a rien qui allait. Je ne sais pas quoi vous dire. Le résultat est juste. On est pro, contre une N2 on ne doit pas perdre. C'est une grosse erreur… » De son côté, Alvaro Gonzalez est resté lucide sur la prestation de son équipe, estimant qu’une remise en question était plus que jamais souhaitable : « Dans les bons moments, il faut parler, mais aussi dans les mauvais moments. C'est une défaite difficile mais en même temps méritée. L'équipe qui a travaillé le plus dur pour gagner a gagné. Nous devons faire de l'autocritique. Félicitations Canet . » Recruté par l’OM cet hiver, le buteur du soir Arkadiusz Milik a tout simplement préféré s’excuser auprès de ses nouveaux supporters : « Je ne suis pas ici depuis longtemps, mais je suis, comme toute l'équipe, très désolé pour ce qui s'est passé hier, et je sais qu'avec beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, nous pouvons sortir de cette période. Allez l’OM ! », a-t-il écrit sur Twitter .

« Une énorme déception personnelle »