Mercato - OM : La vérité sur le départ de Kevin Strootman !

Publié le 7 mars 2021 à 21h00 par A.C.

Kevin Strootman a quitté l’Olympique de Marseille cet hiver, pour rejoindre le Genoa en prêt.

Plus gros salaire de l’Olympique de Marseille et très eu utilisé lors de la première partie de saison, Kevin Strootman a été prêté lors du dernier mercato hivernal. Le milieu a ainsi rejoint le Genoa, mais l’OM prend toujours en charge 50% de son salaire, alors que son prêt ne comporterait aucune option ou obligation d’achat. Mais pour le moment, ce prêt est une véritable réussite ! Strootman semble en effet n’est carrément plus le même joueur qu’à l’OM et avec lui, le Genoa a quitté la zone de relégation et commence à grappiller des places en Serie A.

Strootman a poussé pour retrouver la Serie A