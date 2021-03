Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo préparerait bien un gros coup surprenant pour cet été !

Publié le 7 mars 2021 à 20h15 par B.C.

Malgré l’efficacité de Keylor Navas dans les cages du PSG, Leonardo serait à la recherche d’un nouveau portier et surveillerait attentivement la situation de David De Gea à Manchester United.

Arrivé à l’été 2018 en provenance du Real Madrid, Keylor Navas s’est très rapidement imposé au PSG. Grâce à son expérience, le Costaricien de 34 ans, vainqueur à trois reprises de la Ligue des champions, est devenu un taulier du vestiaire, mais cela n’empêcherait pas Leonardo de se pencher déjà sur sa succession. D’après la presse étrangère, le PSG s’intéresserait notamment à Gianluigi Donnarumma, Hugo Lloris ou encore David De Gea pour se renforcer cet été. D’après 90Min , l’intérêt de Leonardo se porterait principalement sur le portier de l’AC Milan, libre à l’issue de la saison. Mais Donnarumma souhaiterait néanmoins rester chez les Rossoneri , incitant le directeur sportif du PSG à étudier d’autres options.

Le PSG attentif à la situation de De Gea ?