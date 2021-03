Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane répond à Ramos pour son avenir !

Publié le 12 mars 2021 à 14h00 par A.M.

Au lendemain des déclarations de Sergio Ramos concernant sa prolongation de contrat, Zinedine Zidane a répondu à son capitaine.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Sergio Ramos a reconnu que pour le moment, rien n'avançait concernant sa prolongation au Real Madrid. « Il y a beaucoup d'incertitude. J'aimerais pouvoir dire quelque chose, mais il n'y a rien de nouveau (...) Je vous garantis que lorsqu'il y en aura des nouvelles, je serai le premier à l'annoncer. Mais maintenant, je suis calme. Maintenant, je me concentre pour savourer cette année », confiait-il en conférence de presse. Une sortie qui jette un froid sur son avenir au Real Madrid, mais pas sur la fin de carrière de l'international espagnol qui affichait également sa volonté de jouer jusqu'à 40 ans ce qui lui permettrait de disputer la Coupe du monde 2026. A l'occasion de son passage devant les médias, Zinedine Zidane a ainsi répondu aux propos de son capitaine.

«Je ne sais pas ce qui va se passer»