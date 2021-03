Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences de Ramos sur le départ de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 mars 2021 à 7h30 par T.M.

En 2018, le Real Madrid a perdu très gros avec le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus. Un départ sur lequel est d’ailleurs revenu Sergio Ramos.

Sous le maillot du Real Madrid, Cristiano Ronaldo aurait tout gagné collectivement, mais aussi personnellement. Dans son petit confort en Espagne, le Portugais a toutefois souhaité relevé un autre défi. Ainsi, à l’été 2018, la terre a tremblé au moment du transfert de Cristiano Ronaldo pour la Juventus dans une opération à près de 100M€. Une perte qui a eu de grosses conséquences au Real Madrid puisque la vie sans CR7 a été très compliquée pour les Merengue, qui ont eu énormément de mal à passer à autre chose. Et ce n’est pas Sergio Ramos qui dira le contraire.

« Je ne l’aurais pas laissé partir »