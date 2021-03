Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La succession de Varane déjà étudiée par Zidane ?

Publié le 12 mars 2021 à 1h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane réclamerait un bon de sortie l'été prochain pour relever un tout nouveau défi. En cas de départ de son défenseur français, le Real Madrid aurait déjà des idées pour le remplacer.

Arrivé à l'été 2011, Raphaël Varane estimerait qu'il a fait son temps au Real Madrid selon les dernières indiscrétions d' AS . Après 10 ans sous les couleurs de la Maison-Blanche , le champion du monde français voudrait obtenir un bon de sortie l'été prochain pour tenter un nouveau challenge, et ce, à un an de la fin de son bail. Alors que Raphaël Varane voudrait partir, Zinedine Zidane se tiendrait prêt en cas de départ et aurait déjà identifié deux cibles pour le remplacer.

Jules Koundé ou Pau Torres pour la succession de Varane ?