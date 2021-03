Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG... Une piste à 0€ a tranché pour son avenir !

Publié le 12 mars 2021 à 13h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone ou encore du PSG, Georginio Wijnaldum souhaiterait prolonger son contrat avec Liverpool.

En fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, Georginio Wijnaldum ne sait pas encore dans quelle équipe il évoluera lors du prochain exercice. « Vous voulez savoir ce qui va se passer, mais d’un autre côté, s'il n'y a rien à dire et pas de nouvelles, je ne peux rien dire. J'espère que les supporters comprendront cela et j'espère qu'ils resteront patients jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles (…) Je pense que nous pouvons nous concentrer sur de meilleures choses que sur ma situation contractuelle. Quand il y aura des nouvelles, nous les ferons sortir » avait-il déclaré après la défaite de son équipe face à Fulham. Le milieu de terrain figurerait sur les tablettes du PSG et a été annoncé du côté du FC Barcelone. Mais à en croire la presse espagnole, le club catalan se serait retiré de ce dossier Wijnaldum.

Wijnaldum voudrait prolonger son contrat avec Liverpool