Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’annonce troublante de Thauvin sur son avenir !

Publié le 12 mars 2021 à 13h10 par G.d.S.S. mis à jour le 12 mars 2021 à 13h12

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Florian Thauvin a fait le point sur sa situation ce vendredi et n’exclut pas l’idée d’une prolongation au sein du club phocéen.

Florian Thauvin et l’OM, c’est vraiment la fin ? Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club marseillais, l’attaquant français semble déjà promis à un départ libre, surtout que le Milan AC a déjà entamé des négociations avec son entourage comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, au même titre que le FC Séville qui serait également intéressé par son profil. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Thauvin a fait le point sur son avenir à l’OM, et même s’il affiche son incertitude, il a laissé entendre qu’il pourrait envisager une prolongation en raison de ses bons rapports avec Pablo Longoria.

« On verra ce qui se passera »