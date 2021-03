Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo va bien prendre une décision radicale pour son avenir !

Publié le 12 mars 2021 à 12h45 par A.M.

Très critiqué depuis l'élimination de la Juventus contre le FC Porto en huitième de finale de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo semble plus proche que jamais d'un départ.

La situation de Cristiano Ronaldo à la Juventus semble avoir atteint un point de non retour. En effet, déjà mal embarquée dans la course au titre en Serie A, la Vieille Dame a subi une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions, sortie par le FC Porto dès les huitièmes de finale. Et cela pourrait engendrer le départ du quintuple Ballon d'Or. Vue d'Italie, Cristiano Ronaldo ne sera pas retenu par la Juve cet été, tandis que le PSG et le Real Madrid seraient aux aguets pour récupérer la star portugaise.

Cristiano Ronaldo, plus proche que jamais d'un départ