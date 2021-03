Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt ne s'est pas encore débarrassé d'Eyraud...

Publié le 12 mars 2021 à 9h10 par D.M.

Jacques-Henri Eyraud continuera de représenter le club marseillais au Conseil d’Administration de la LFP. Un rôle dans les instances qui ne déplairait pas à l’ancien président de l’OM.

L’OM a changé de visage ces derniers jours. Frank McCourt a décidé de procéder à des changements majeurs afin de tenter de relancer un club en grande difficulté. Le propriétaire américain a décidé de nommer Jorge Samapoli au poste d’entraîneur et de se séparer de Jacques-Henri Eyraud. Président de l’OM depuis 2016, il a été remercié et remplacé par Pablo Longoria, qui occupait, jusque-là, le poste de head of football . Néanmoins, Frank McCourt ne s’est pas totalement séparé d’Eyraud puisque ce dernier va rejoindre le conseil de surveillance de l’OM.

Eyraud continuera de représenter l'OM à la LFP