Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 mars 2021 à 17h10 par H.G.

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus s’écrit en pointillés et qu'il est annoncé dans le viseur du PSG, le quintuple lauréat du Ballon d’Or verrait d’un bon oeil la perspective de revenir au Real Madrid.

Parti du Real Madrid en 2018 pour prendre la direction de la Juventus, Cristiano Ronaldo a laissé un souvenir impérissable au sein du club de la capitale espagnole. Mais malgré tous ses succès avec les Merengue , le Portugais a décidé de s’en aller pour relever un nouveau challenge avec les Bianconeri . Seulement voilà, rien ne se passe comme prévu depuis trois ans pour lui dans la mesure où il ne parvient pas à dépasser les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec la Juventus. Et à un an de la fin de son contrat, cela pourrait pousser Cristiano Ronaldo à s’en aller de Turin au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

CR7 serait en contact avec le Real Madrid depuis plusieurs mois